Фиксация времени и распространенные мифы: что делать, если укусила змея

При укусе змеи стоит запомнить время получения раны и минимально двигаться, чтобы замедлить распространение яда по организму. Кроме того, не надо пытаться отсосать яд, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

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«При укусе змеи критически важно избежать паники и действовать последовательно. Первый шаг — обеспечить безопасность, отойдя на достаточное расстояние от рептилии. Фиксация времени происшествия поможет медикам в дальнейшем. Незамедлительный вызов скорой помощи или транспортировка в медицинское учреждение должны стать приоритетом. На предварительном этапе необходимо освободить пострадавшего от сдавливающих предметов — колец, браслетов, тесной одежды. Ограничение подвижности уменьшит скорость распространения яда», – рассказал врач.

Обработка раны антисептиком и наложение свободной повязки помогут предотвратить вторичное инфицирование. Допустим прием стандартных обезболивающих препаратов, однако следует избегать веществ, влияющих на свертываемость крови.