Причиной плохого самочувствия Вучича стало повышение кровяного давления

Причиной недомогания президента Сербии Александра Вучича в США стало резкое повышение кровяного давления. Об этом сообщил доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии в Белграде.

Как отметил он, состояние здоровья Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное.

«В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию», — привело его слова РИА Новости.

Доктор уточнил, что президент Сербии имеет проблемы с давлением последние 10 лет.

Ранее во время визита в Соединённые Штаты Вучич почувствовал себя плохо и прервал поездку. Из-за недомогания он обратился к врачам в Военно-медицинскую академию в Белграде.