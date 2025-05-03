Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществляют мониторинг ситуации с сибирской язвой в Таиланде, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По имеющейся информации, в провинции Мухдахан, Таиланд, зарегистрировано два случая сибирской язвы. Заражение произошло во время забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Один человек скончался в результате развития септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся лица, участвовавшие в убое животного и употреблявшие мясо больного животного. Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС «Периметр», что позволяет оценивать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки на территории страны», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что при выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно информировать ветеринарную службу населенного пункта. Для исключения заражения недопустимо приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках. При первых симптомах болезни необходимо немедленно обратиться к врачу. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или продукцией животноводства, подлежат экстренной профилактике и активному медицинскому наблюдению.

Сибирская язва – это опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы, Bacillus anthracis, образует споры, высоко устойчивые к физическим и химическим факторам окружающей среды, которые сохраняются в почве в течение десятилетий, не утрачивая своих свойств. Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды), а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.

Как отмечается, заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.