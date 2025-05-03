Какие вирусы могут спровоцировать рак? Раскрываем список
Вирусы ослабляют врождённый иммунитет человека. Это относится и к клеткам-убийцам, которые образуют главный противоопухолевый «щит» организма. Примерно пятая часть случаев рака у людей по всему миру имеет вирусную природу. Какие вирусы могут спровоцировать рак, рассказала доктор медицинских наук по специальности «вирусология» Светлана Протасова.
Какие вирусы вызывают рак
- Вирус папилломы человека может провоцировать опухоли головы и шеи, а также рак шейки матки, сказала вирусолог порталу RuNews24.ru.
- Вирус Эпштейна — Барр способствует развитию инфекционного мононуклеоза, некоторых видов лимфом, рака носоглотки и др.
- Вирус гепатита В в 50% случаев приводит к раку печени.
- Вирус гепатита С вызывает рак печени в 25% случаев.
- Вирус Т-клеточного лейкоза/лимфомы. Если человек заразился этим вирусом, соответствующие виды рака могут возникнуть у него через десятки лет после заражения.
- Герпесвирус 8-го типа связан с саркомой Капоши.
- Полиомавирус клеток Меркеля вызывает рак кожи.
- Цитомегаловирус человека связан с раком груди, толстой кишки, мышц, головного мозга и другими.
Что усложняет проблему
Разовьётся ли злокачественная опухоль из-за вируса, напрямую зависит от состояния иммунитета, отметила вирусолог.
Всё, что подрывает врождённый иммунитет, увеличивает шансы, что вирус перерастёт в рак. Это в том числе:
- стресс;
- депрессия;
- избыток солнца и другие факторы.
Также силу естественных киллеров организма, которые атакуют злокачественные клетки, ослабляют ВИЧ, ковид и грипп, добавила эксперт.
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