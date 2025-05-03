В Севастополе разобьют сад лекарственных трав

Сад, где ученые будут выращивать лекарственные растения для научных исследований, разобьют в пригороде Севастополя в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС директор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ Дмитрий Кадочников.

"СевГУ владеет несколькими гектарами земли, часть из нее уже много лет занята учебными, экспериментальными виноградниками - а небольшой участок сейчас передали в наше пользование. И вот сейчас, на майских праздниках, мы, студенты и преподаватели, начинаем высадку лекарственных трав - часть будет расти в открытом грунте, часть в теплицах", - рассказал Кадочников.

Он пояснил, что в этом саду будут расти как виды-эндемики Крыма, так и повсеместно распространенные или завезенные из других регионов. Всего для целей институту передано около 3-4 га земли.

"Вообще, Крым - это такой регион, где чуть ли не на каждом квадратном метре (естественно, где природа, а не застройка) можно найти лекарственные растения, а то и не один вид сразу с различными эффектами - и мы намерены воспользоваться этой возможностью, этим потенциалом", - отметил директор.

Он добавил, что создание подобного полигона - часть долгосрочной программы, которая предполагает серьезные научные исследования.