В Таиланде зарегистрировали первый случай гибели от сибирской язвы

В Таиланде зарегистрирован летальный исход от сибирской язвы и выявлен новый случай инфицирования, при этом 638 человек находятся под наблюдением и ждут результатов анализов. Об этом сообщает тайское издание Nation.

По данным Департамента контроля заболеваний Таиланда, причиной смерти стала сибирская язва. Инцидент произошел в провинции Мукдахан, расположенной на северо-востоке страны. Жертвой стал 53-летний мужчина, предположительно заразившийся после употребления говядины на религиозном мероприятии, передает РИА Новости.

У больного появилась язва на правой руке и увеличились лимфоузлы в подмышечной области справа. В анамнезе пациента указано употребление сырой говядины. Первоначальный диагноз — септический шок, впоследствии лабораторные исследования подтвердили наличие Bacillus anthracis, возбудителя сибирской язвы.

Ранее власти Королевства предупреждали о том, что язва может распространиться по Таиланду.