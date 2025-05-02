ВОЗ готовится одобрить проблемные препараты для похудения

ВОЗ готовится официально одобрить препараты для похудения (Оземпик, Вегови) несмотря на побочные эффекты. Решение может сделать терапию доступнее для миллиарда людей с ожирением, но сохраняются вопросы по безопасности и стоимости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует впервые официально рекомендовать препараты для снижения веса на основе глюкагоноподобных пептидов-1 (ГПП-1), такие как Оземпик и Вегови. Этот неожиданный шаг следует после многолетних сомнений организации в безопасности и эффективности подобных лекарств. Поворот в политике ВОЗ Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, ВОЗ готовится включить эти препараты в перечень основных лекарственных средств уже в августе 2025 года. Это решение может сделать терапию более доступной для миллиарда людей, страдающих ожирением по всему миру.

Еще в 2023 году ВОЗ воздерживалась от рекомендаций, ссылаясь на недостаток данных о долгосрочных эффектах. Однако стремительный рост показателей ожирения - сегодня от него страдают более 40% взрослых в США и значительная часть населения других стран - заставил организацию пересмотреть свою позицию.

Преимущества и опасности терапии

Препараты ГПП-1 действительно демонстрируют впечатляющие результаты:

Снижение веса на 15-20% у большинства пациентов

Улучшение показателей при диабете 2 типа

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Однако терапия связана с серьезными побочными эффектами:

Тошнота и рвота (у 30-50% пациентов)

"Оземпические ноги" - специфический отек конечностей

Возможность панкреатита и заболеваний желчного пузыря

В 2024 году фиксировалось около 70 госпитализаций ежедневно в США

Проблема доступности

Основным препятствием остается высокая стоимость терапии - более $1000 в месяц. ВОЗ предлагает несколько решений:

Включение в список основных лекарств

Многоуровневое ценообразование для разных стран

Поддержка производства дженериков после истечения патентов

Перспективы на будущее

Эксперты подчеркивают, что препараты ГПП-1 - не панацея. Они должны применяться в комплексе с:

Изменением образа жизни

Диетотерапией

Физическими нагрузками

В ближайшие месяцы ВОЗ также планирует выпустить отдельные рекомендации для детей и подростков, среди которых проблема ожирения также приобретает угрожающие масштабы.

Решение ВОЗ может стать поворотным моментом в глобальной борьбе с ожирением, но требует тщательного контроля за безопасностью и доступностью терапии для всех слоев населения.