ВОЗ готовится одобрить проблемные препараты для похудения

ВОЗ готовится одобрить препараты для похудения: польза и риски
ВОЗ готовится официально одобрить препараты для похудения (Оземпик, Вегови) несмотря на побочные эффекты. Решение может сделать терапию доступнее для миллиарда людей с ожирением, но сохраняются вопросы по безопасности и стоимости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует впервые официально рекомендовать препараты для снижения веса на основе глюкагоноподобных пептидов-1 (ГПП-1), такие как Оземпик и Вегови. Этот неожиданный шаг следует после многолетних сомнений организации в безопасности и эффективности подобных лекарств. Поворот в политике ВОЗ Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, ВОЗ готовится включить эти препараты в перечень основных лекарственных средств уже в августе 2025 года. Это решение может сделать терапию более доступной для миллиарда людей, страдающих ожирением по всему миру.
Еще в 2023 году ВОЗ воздерживалась от рекомендаций, ссылаясь на недостаток данных о долгосрочных эффектах. Однако стремительный рост показателей ожирения - сегодня от него страдают более 40% взрослых в США и значительная часть населения других стран - заставил организацию пересмотреть свою позицию.
Преимущества и опасности терапии
Препараты ГПП-1 действительно демонстрируют впечатляющие результаты:
- Снижение веса на 15-20% у большинства пациентов
- Улучшение показателей при диабете 2 типа
- Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Однако терапия связана с серьезными побочными эффектами:
- Тошнота и рвота (у 30-50% пациентов)
- "Оземпические ноги" - специфический отек конечностей
- Возможность панкреатита и заболеваний желчного пузыря
- В 2024 году фиксировалось около 70 госпитализаций ежедневно в США
Проблема доступности
Основным препятствием остается высокая стоимость терапии - более $1000 в месяц. ВОЗ предлагает несколько решений:
- Включение в список основных лекарств
- Многоуровневое ценообразование для разных стран
- Поддержка производства дженериков после истечения патентов
Перспективы на будущее
Эксперты подчеркивают, что препараты ГПП-1 - не панацея. Они должны применяться в комплексе с:
- Изменением образа жизни
- Диетотерапией
- Физическими нагрузками
В ближайшие месяцы ВОЗ также планирует выпустить отдельные рекомендации для детей и подростков, среди которых проблема ожирения также приобретает угрожающие масштабы.
Решение ВОЗ может стать поворотным моментом в глобальной борьбе с ожирением, но требует тщательного контроля за безопасностью и доступностью терапии для всех слоев населения.