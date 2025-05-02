ИИ спас девушку от рака, когда она попросила погадать ей по руке

Нейросеть помогла вовремя распознать беду. Тринити Дэвенпорт из Уэльса отправила в чат с искусственным интеллектом фотографию своей ладони и попросила бота сделать ей предсказание по линиям. Но неожиданно безобидное развлечение обрело тревожные ноты.

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Нейросеть в ответ на просьбу Тринити написала, что рассмотрела на её руке странную родинку и посоветовала как можно скорее обратиться к врачу, чтобы пройти обследование. Девушка прислушалась к рекомендации искусственного интеллекта и отправилась в больницу.

Медики взяли анализ и выявили у пациентки акральную лентигинозную меланому. К счастью, на тот момент болезнь находилась на ранней стадии. Врачи тут же начали лечение, которое быстро дало положительный результат. Тринити удалось выйти в ремиссию, и сейчас она восстанавливается дома.