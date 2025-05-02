Доктор назвала случаи, в которых для исправления прикуса нужна хирургия

Прикус — это не только вопрос ровных зубов и красивой улыбки. Нарушения его формирования могут повлиять на здоровье суставов, осанку, дыхание и даже психологическое состояние человека. В большинстве случаев справиться с проблемой можно с помощью ортодонтического лечения, но бывают ситуации, когда не обойтись и без хирургического вмешательства.

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Как объяснила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина, такие случаи требуют не только точной диагностики, но и слаженной работы сразу нескольких специалистов — челюстно-лицевых хирургов, ортодонтов и терапевтов.

Выраженное несоответствие размеров зубных дуг

Когда верхняя и нижняя челюсти имеют различный размер, ортодонтических методов бывает недостаточно. В таких ситуациях пациенту требуется операция по выравниванию положения челюстей. Это помогает восстановить функцию жевания, улучшить дикцию и снять избыточную нагрузку с височно-нижнечелюстного сустава.

Врождённые аномалии и деформации лицевого скелета

К ним относятся, например, гипоплазия (недоразвитие) одной из челюстей, асимметрия лица, расщелины нёба и другие врождённые дефекты. Такие состояния нередко сопровождаются нарушениями дыхания, глотания, речевых функций. Хирургическое вмешательство в этих случаях направлено не только на исправление прикуса, но и на восстановление нормальной анатомии и физиологии.

Эстетические показания

Нередко пациенты испытывают серьёзный психологический дискомфорт из-за непропорциональности нижней трети лица: выступающего подбородка, сильно выраженной верхней челюсти, асимметрии профиля. Хирургическая коррекция позволяет не только решить функциональные проблемы, но и вернуть уверенность в себе.

Не стоит бояться диагноза или самой идеи операции — современные методы лечения прикуса стали гораздо менее травматичными и более прогнозируемыми. Все этапы тщательно планируются и сопровождаются опытными специалистами. Чем раньше пациент обращается за помощью, тем больше у него шансов обойтись минимальным вмешательством и избежать осложнений в будущем. Не бойтесь начать — бойтесь откладывать.