Почему возникает несахарный диабет и какие у него симптомы

Несахарный диабет (НСД) — это редкое серьезное заболевание, которое характеризуется нарушением водно-солевого обмена в организме. Подробнее об этом заболевании в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов.

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Он пояснил, что в отличие от сахарного диабета, при котором наблюдается повышенный уровень глюкозы в крови, несахарный диабет связан с недостаточной секрецией антидиуретического гормона (АДГ), также известного как вазопрессин.

Это приводит к избыточному выделению мочи и потере жидкости, что может вызвать серьезные последствия для здоровья, — отметил Мурадов.

Причины несахарного диабета

Несахарный диабет может возникнуть из-за нескольких факторов.

Первичный несахарный диабет.

Это состояние возникает из-за недостаточной выработки АДГ гипофизом. Причины могут включать генетические факторы, травмы головы или опухоли гипофиза.

Вторичный несахарный диабет.

Этот тип НСД развивается в результате других заболеваний или состояний, таких как:

Травмы или операции на головном мозге. Инфекции (например, менингит). Опухоли (как доброкачественные, так и злокачественные). Заболевания почек. Некоторые лекарства (например, литий).

Идиопатический несахарный диабет.

В некоторых случаях причина заболевания остается неизвестной.

Симптомы несахарного диабета

Основными симптомами несахарного диабета являются:

Частое мочеиспускание — пациенты могут выделять до 20 литров мочи в день.

Жажда. Из-за потери жидкости возникает сильная жажда, что приводит к потреблению большого количества воды.

Обезвоживание. Симптомы обезвоживания могут включать сухость во рту, усталость, головокружение и снижение артериального давления.

Снижение массы тела. Из-за потери жидкости и электролитов может наблюдаться потеря веса.

Диагностика

Диагностика несахарного диабета включает несколько этапов:

Анализ симптомов — врач собирает анамнез и выясняет наличие характерных симптомов.

Лабораторные исследования — анализы крови и мочи помогают определить уровень электролитов и концентрацию мочи.

Тест на ограничение жидкости позволяет оценить способность организма концентрировать мочу при ограничении потребления жидкости.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) может быть назначена для выявления возможных опухолей или повреждений гипофиза.

Несахарный диабет — это серьезное заболевание, требующее внимательного подхода к диагностике и лечению. Несмотря на то что оно встречается реже по сравнению с сахарным диабетом, его последствия могут быть весьма серьезными. Если вы заметили у себя симптомы НСД или у вас есть предрасположенность к этому заболеванию, важно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи и рекомендаций по лечению. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут избежать осложнений и улучшить качество жизни пациента, заключил врач.

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