Врач Руденко: злоупотребление каплями для носа может приводить к снижению слуха

Врач-оториноларинголог, сурдолог лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Виктория Руденко предупредила, что у людей, которые злоупотребляли сосудосуживающими каплями и спреями, может ухудшаться слух.

При отмене таких препаратов у человека может развиться отёк слуховой трубы, поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

В тяжёлых случаях пациенту придётся пройти хирургическое вмешательство — например, с применением метода радиоволновой коагуляции с прижиганием разросшейся ткани носа.

Чтобы не доводить до операции, врач советует отказаться от капель, используя в период отвыкания промывания, увлажняющие средства, антигистаминные и противовоспалительные препараты.

Ранее детский оториноларинголог «СМ-Клиники» для детей Ольга Попова рассказала, что затяжной насморк чаще развивается в холодное или сырое время года.