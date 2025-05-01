Мурашко сообщил об объемах высокотехнологичной медпомощи в РФ

Объемы оказания россиянам высокотехнологичной медпомощи превысили 1,5 млн случаев в год, при этом высокие медицинские технологии сегодня применяются и в регионах, рассказал телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

© РИА Новости

«Это очень высокие цифры. Это не стало сегодня уже какой-то элитарной медициной, а именно пошло распространение и в городские, республиканские, областные центры. Помощь, которую мы оказывали из средств федерального бюджета, теперь прогрузили в финансирование из средств обязательного медицинского страхования, то есть это становится доступным в финансовом плане, в том числе для региональных больниц», — рассказал министр.

По его словам, за последние годы из федерального объема финансирования (то есть за счет федерального бюджета) переданы "в средства ОМС" более 300 видов помощи.

Ранее Михаил Мурашко заявлял, что 30% медорганизаций в России перешли на электронный документооборот.