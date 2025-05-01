Врачи приняли роды у женщины с критически высоким сердцебиением

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В.И.Краснопольского (МОНИИАГ) столкнулись с редким осложнением во время беременности - в Институт поступила 37-летняя пациентка на 33-й неделе беременности, у которой отмечалось аномально частое сердцебиение - до 200 ударов в минуту в сочетании с нарушением проводящих путей сердца.

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"Жалобы на аномальное сердцебиение стали преследовать пациентку с первого триместра беременности. В связи со сложными нарушениями проводимости, вызванными гормональной и физиологической перестройками организма, мы не могли применить традиционную антиаритмическую терапию - она могла еще больше усугубить имеющиеся проблемы с сердцем. После тщательного обследования и консультации с врачами-гинекологами было принято решение о пролонгировании беременности в условиях стационара. Пациентке назначили терапию для улучшения обменных процессов в сердце", - рассказал "РГ" кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян.

Благодаря точно подобранному лекарству частоту сердечных сокращений удалось снизить, а беременность пролонгировать до 37 недели. Но спустя несколько недель у пациентки повторно развилось критически высокое сердцебиение - уже до 240 ударов в минуту. Врачи приняли решение об экстренном родоразрешении с помощью кесарева сечения.

В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2450 граммов и ростом 43 сантиметра. После родов сердечный ритм пациентки восстановился самостоятельно. Сейчас мама чувствует себя хорошо, хотя ей предстоит лечение для нормализации работы сердца.