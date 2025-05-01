Почему поисковики не могут дать нормальные советы по здоровью

Медработники предупреждают, что искать медицинскую информацию в интернете следует с осторожностью, и сегодня, в эру искусственного интеллекта, эта осторожность должна быть более высокой. Неверная информация может еще больше усугубить проблему и сказаться на психическом состоянии, вызвав беспокойство.

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Информация с «правильных» сайтов может рассказать пациентам о симптомах и подготовить их к визиту в медучреждение. Но «плохой» поиск может вызвать тревожность еще до того, как случится консультация врача. Поэтому важно знать источник найденной информации, быть уверенным в его надежности, но не пытаться самостоятельно поставить себе диагноз, – рассказывает MedicalXpress.

Первый совет для тех, кто задает интернету медицинские вопросы – не переходить автоматически по первой ссылке. Не всегда вверху отражаются достоверные источники. Существует возможность заплатить за первые позиции в поиске – такие ссылки могут еще помечаться как рекламные. Лучше прокрутить страницу вниз, чтобы найти источник, которому можно доверять: сайты государственных учреждений, официальные медицинские сайты.

Второй совет – аккуратно использовать искусственный интеллект. Сейчас все больше людей используют ИИ. Некоторые поисковые системы генерируют краткую информацию от ИИ в верхней части страницы по результатам запроса. Но в ответе ИИ может не указываться источник получения информацию – значит, о ее достоверности судить сложно. ИИ может также подвергаться так называемым «галлюцинациям» – ошибкам, при которых нейросети выдают вымышленную, недостоверную или даже абсурдную информацию.

Третий совет – думать о том, как формулировать запрос в поисковой строке. Лучше опираться на симптомы, а не на предполагаемый диагноз. Правильнее спросить: «Что могло вызвать образование шишки под кожей» вместо «Является ли шишка под кожей раком».

Есть случаи, когда заниматься самостоятельным поиском нельзя, а следует быстрее обратиться за помощью. Например, если появились боли в груди, головокружение – любые признаки инфаркта или инсульта.

Четвертый совет – осознавать, что интернет не может диагностировать заболевание. Кровь в моче может указывать на онкопатологию, а может быть вызвана камнями в почках или инфекцией. Существует множество симптомов, которые пересекаются у более легких и серьезных заболеваний. Без врача диагноз не поставить.