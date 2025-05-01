Как маскируются болезни сердца

Уже не первый год врачи говорят о том, что болезни сердца «молодеют». Все чаще проблемы с этим органом встречаются не только у пожилых, но и у молодых людей. При этом зачастую пациенты даже не догадываются о том, что у них проблемы с сердцем. Некоторые болезни могут маскироваться под боль в совершенно других органах, например в желудке. Но потом в один день человек может внезапно перенести инфаркт. Как распознать болезни сердца на ранних сроках, не доводя их до критического состояния, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина.

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Два диагностических показателя

Эксперт обратил внимание на то, что кардиологические заболевания действительно могут «прятаться» под видом болей в других органах. К счастью, диагностировать их можно на ранних сроках.

«Без профессионального взгляда распознать их очень сложно. Но если сделать эхокардиограмму, то по ней сразу станет понятно, есть ли у человека болезнь сердца», — объяснил врач.

В случае заболеваний сердца на эхокардиограмме становятся сразу заметны изменения, связанные непосредственно с болезнью. В то же время при диагностике они могут скрываться за абсолютно разными ощущениями у самого больного, включая те же боли в желудке.

«Второй показатель, который проявляется при заболеваниях сердца, — тропонин. Если его уровень повышается, то это без сомнений инфаркт», — рассказал собеседник «ВМ».

Что делать, если беспокоят боли

Если человек испытывает боль в том или ином органе, например в желудке, то ему следует обратиться за первичным обследованием, но не к профильному специалисту (в этом случае — гастроэнтерологу), а к терапевту.

«Врачи начинают с рутинной диагностики: эхокардиограмма, кровь, моча. Это три исследования, которые назначаются всегда. А уже далее при появлении подозрений на какие-то отдельные заболевания проводятся и другие исследования», — отметил терапевт.

Он напомнил, что даже врачи скорой помощи, прибывающие на вызов, начинают диагностику с эхокардиограммы. Это самый простой и надежный способ диагностики.

«Поэтому сначала лучше обратиться к терапевту, который назначит эхокардиограмму, а уже потом работать с профильными специалистами», — заключил Кондрахин.

Кандидат медицинских наук, кардиолог, главный врач медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие неочевидные симптомы могут быть у инфаркта миокарда.