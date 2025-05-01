Перечислены типичные для майских праздников травмы

Россияне в майские праздники чаще обращаются к врачам с порезами, ожогами, переломами и сотрясениями мозга, сообщил ТАСС эксперт центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 клиники СамГМУ Дмитрий Кудашев.

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«Можно выделить три основные группы травм <…>: это открытые повреждения, ожоги, порезы <…>, повреждения конечностей рук и ног в виде ушибов, повреждений связок и переломов, травмы головы (от сотрясений головного мозга до тяжелых черепно-мозговых травм)», — сказал эксперт.

Он также назвал катание на самокате наиболее опасным весенним увлечением, которое часто приводит россиян к врачу.

«Люди пользуются самокатами без защитной одежды и шлема, передвигаются на высокой скорости. Как правило, катаются в местах, не предназначенных для передвижения такой техники, не обладают соответствующими навыками вождения. Травмируются и те, кто катается, и пешеходы», — напомнил врач.

Профилактика травм

Места, где в майские праздники шанс получить травму наиболее высок, - это берега рек, озер и другие рекреационные зоны, где люди предпочитают жарить шашлыки. Самые частые пациенты, поступающие в приемный покой с отдыха на природе, - это люди с порезами и ожогами.

Эксперт посоветовал россиянам в майские праздники воздержаться от чрезмерного потребления алкоголя и разминаться перед футболом, волейболом и пробежками. Для катания на самокате следует использовать наколенники и другую защитную экипировку.

Риски для электроники

Шашлыки в качестве распространенного формата майского отдыха могут стать причиной, по которой смартфон после праздников придется чинить или менять на новый, сообщил ТАСС заместитель директора центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Близкое расположение телефона к мангалу нанесет ему вред. Высокая температура рядом с мангалом создает риск перегрева литий-ионной батареи, которая очень чувствительна к тепловому воздействию. В худшем случае аккумулятор может раздуться, телефон может задымиться. <…> Но, даже если до этого не дойдет, телефон нагреется выше 45 градусов, в результате чего батарея начнет терять емкость быстрее, а смартфон может зависать, перезагружаться, или даже выключиться», — пояснил эксперт в разговоре с ТАСС.

Он также указал на то, что дым и жирные испарения от мангала образуют липкий слой копоти. Попадая внутрь, эти частицы оседают на компонентах, ухудшая работу динамиков, микрофона и вентиляционных отверстий, что в перспективе может привести к сбоям.