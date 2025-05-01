Тяжелейшая интоксикация: врачи спасли девушку, выпившую один бокал

Кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев рассказал, как спасли жизнь молодой пациентке с редкой особенностью организма.

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Она поступила в больницу в коме после ужина с друзьями. Как объяснил врач, компания после активной прогулки в парке отправилась домой к одному из студентов. Во время трапезы девушка, никогда до этого не употреблявшая алкоголя, решила вместе со всеми выпить рюмку спиртного. Никто особых признаков опьянения не почувствовал, однако студентка вдруг куда-то вышла, и ее давно никто не видел.

«Нашли девушку лежащей в комнате на кровати лицом вниз. Попытки ее разбудить оказались безрезультатны», — пишет Константин Крулев в своем блоге.

Студентку удалось привести в себя только после приезда скорой.

По словам кардиолога, было два основных вопроса: неужели это отравление алкоголем (с учетом дозы), и почему тогда остальные даже не почувствовали опьянения.

Как оказалось, в данном случае речь шла о недостатке фермента, расщепляющего алкоголь. Он называется алкогольдегидрогеназа.

«Среди русских и белорусов дефицит алкогольдегидрогеназы отмечается лишь у 0,5% людей. Один человек из двухсот - редко, но ситуация не уникальная. По-видимому, эта студентка и попала в эту статистику», — объяснил врач.

Он констатировал, что такая особенность организма (отсутствие алкогольдегидрогеназы) и привела к тому, что человек после первого же незначительного употребления алкоголя в своей жизни получил все признаки тяжелейшей интоксикации.

С ферментом связан и тот факт, что некоторые люди более склонны к развитию алкоголизма.