В России предложили дать гражданам право отказаться от ИИ в медицине

В Государственной думе считают, что каждый гражданин должен иметь право отказаться от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) при получении медицинских и образовательных услуг. С соответствующим предложением выступили представители фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и Антон Ткачев, направив письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

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Депутаты предлагают предусмотреть возможность альтернативного обслуживания без применения ИИ в нормативных актах, которые сейчас разрабатываются и будут регулировать использование искусственного интеллекта в России. По их мнению, не все граждане готовы полагаться на алгоритмы в вопросах, касающихся здоровья или образования, где ошибка может повлечь серьезные последствия.

В письме также отмечается, что технологии ИИ активно внедряются в разные сферы жизни, но гарантировать их безошибочную работу пока невозможно. Согласно опросу ВЦИОМ, 38% россиян пока не доверяют таким технологиям, тогда как 52% выразили доверие.

Авторы обращения подчеркивают, что в Госдуме идет работа над основами законодательства в сфере ИИ. В будущем законе планируется учесть не только технологическое развитие, но и обеспокоенность граждан, особенно в вопросах, где возможны риски для жизни и здоровья.