Доктор Мясников рассказал, сколько людей умирают от рака в мире

Употребление колбас и сосисок повышает риск возникновения онкологии так же, как и курение табака. Кажется, что это не имеет ничего общего с действительностью. Но на самом деле данные публикации имеют под собой реальное, научное обоснование, так как их авторы обычно берут данные из классификации канцерогенов, составленной ВОЗ.

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Заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников, рассказал, что защититься от канцерогенов в современном мире невозможно, можно лишь только попытаться уменьшить их нагрузку на организм, одновременно укрепляя свой иммунитет.

«Что даст толчок генетической мутации, мы толком не знаем. Это может быть радиация, плохая экология, табак, продукты сгорания того же угля, выхлопы, микропластик, покрытие сковородок, ультрафиолетовое излучение, состав дезодорантов и кремов от загара, сахарозаменители — что угодно. Канцерогены везде. Официально в списки канцерогенов входит даже поваренная соль», — отмечает эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Из-за этого мы можем только недосаливать пищу, не есть колбасу, не посещать солярии, использовать солнцезащитный крем, хотя и в нем есть элементы, которые можно отнести к канцерогенам, добавил Мясников.

Специалист заметил, что, человеку надо не только принимать меры по снижению воздействия канцерогенов на организм, но и укреплять свой иммунитет.

Доктор отметил, что онкология чаще возникает у тех, у кого иммунитет ослаблен борьбой с хроническими не компенсированными заболеваниями».

Также Мясников сообщил, что, по статистике, в развитых странах рак становится причиной смерти в 40% случаев.

Ранее эксперт рассказала, какие вирусы вызывают онкологию.