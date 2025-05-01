Академик сообщил, сколько в РФ зарегистрировали лекарств за четыре года

Более 3,5 тыс. лекарственных препаратов прошли регистрацию в России за четыре года, 80% из них изготовлены в России. Также активно идет работа по локализации производства лекарственных средств, сообщил ТАСС ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, клинический фармаколог, академик РАН Дмитрий Сычев.

© РИА Новости

«За 4 года в Российской Федерации зарегистрировано более 3,5 тыс. лекарственных препаратов, из которых около 80% отечественного производства. И сегодняшняя регуляторика ни в коем случае не ограничивает вывод на рынок и обращение иностранных препаратов, в том числе инновационных, таким образом, выход новых российских препаратов расширяет ассортимент. При этом критически значимые лекарства должны производиться внутри страны, чтобы минимизировать риски перебоев в поставках. Кроме того, локализация производства лекарственных препаратов помогает снижать цены за счет сокращения логистических издержек и валютных рисков», — сказал он.

По словам эксперта, важно, чтобы у пациентов и системы здравоохранения страны был гарантированный и бесперебойный доступ к качественным, безопасным и обоснованным по цене лекарствам, независимо от геополитической ситуации.

При этом под импортозамещением в фармацевтике нельзя понимать вытеснение зарубежных препаратов с российского рынка - это стратегия по формированию устойчивого производства востребованных для российского здравоохранения лекарств.

«И эта работа успешно идет. Речь о том, чтобы ключевые препараты, особенно из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, выпускались внутри страны, обеспечивая лекарственную безопасность», — отметил он.

Такой процесс включает в себя развитие отечественных фармкомпаний в плане разработки, исследований новых препаратов с участием российских ученых и их производства, а также локализацию производства международных производителей.