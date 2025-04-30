В Кабардино-Балкарии появится новый онкологический диспансер

В Кабардино-Балкарии продолжается строительство нового онкологического диспансера. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Современный центр диагностики и лечения опухолевых заболеваний появится в Нальчике: в новом диспансере сосредоточат практически всю онкологическую службу республики, чтобы пациентам стали доступны все медицинские услуги, в том числе высокотехнологичные.

Известно, что на втором этаже хирургического корпуса откроют эндоскопическое отделение, отделения фотодинамической диагностики и терапии. Отмечается, что эти методы позволяют определять болезнь на самых ранних стадиях. Кроме того, в учреждении будет радиологический блок для лучевой терапии.

Еще один метод, который намерены применять в новом онкодиспансере, — радиоэмболизация. В ходе такого лечения радиоактивный материал через сосуды вводят непосредственно в новообразование.

На данный момент все шесть корпусов центра практически возведены, а в четырех уже идут отделочные работы. Строительные работы планируют завершить к концу текущего года. В то же время в 2026-м медцентр укомплектуют оборудованием, а заработать он должен в 2027-м.

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