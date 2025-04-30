Врачи спасли ребенка с редкой аневризмой в мозге

Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля планово прооперировали девятилетнего мальчика с аневризмой в сосудах головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

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Медики отметили, что подобная патология — расширение стенки артерии, отвечающей за кровоснабжение мозга — встречается у детей редко, но требует вмешательства, так как бездействие может привести к кровоизлиянию в мозг.

«В ходе рентгенэндоваскулярного вмешательства, через бедренную артерию мы провели катетер к сосудам головного мозга и разместили имплант в области аневризмы. Операция прошла успешно, нам удалось нейтрализовать возможные риски разрыва, а значит и инсульта», — поделился заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Пациента уже выписали домой, ему предстоит пройти курс восстановительного лечения.