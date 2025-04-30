Медики реанимировали женщину от анафилактического шока после укуса пчелы

Врачи Электростальской больницы приняли 54-летнюю женщину, пострадавшую от укуса пчелы. Пациентка резко почувствовала себя плохо: возникло жжение и сильный зуд в ладонях и стопах, появился отек лица и шеи. Кроме того, ей стало тяжело дышать.

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По данным Минздрава Подмосковья, женщину с анафилактическим шоком сразу перевели в реанимацию. В течение суток она находилась под тщательным наблюдением врачей. На данный момент жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

Анафилактический шок напрямую угрожает жизни, поэтому необходимо сразу вызывать скорую помощь. Пострадавшего следует уложить на спину и приподнять ноги для улучшения кровообращения. Садиться или вставать нельзя, так как это может только навредить. Необходимо расстегнуть тесную одежду, обеспечить приток свежего воздуха. В целом важно всегда носить с собой антигистаминные препараты.