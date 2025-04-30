В Москве провели уникальную операцию на сердце

Операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана впервые провели в ГКБ №15 им. О. М. Филатова в Москве. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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«Специалисты городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова впервые в Москве провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана. Несколько лет назад пациент уже перенес радикальное вмешательство по его замене, однако со временем протез износился и потребовалась срочная операция. Врачи решили воспользоваться малоинвазивным методом для того, чтобы снизить риск осложнений и нагрузку на организм. Операция прошла успешно, состояние пациента заметно улучшилось, и его перевели из реанимации в палату кардиохирургического отделения», — рассказал Ракова.

По ее словам, в Москве продолжается модернизация профильной медицинской инфраструктуры, развитие инфарктной и инсультной сетей, внедрение новых инновационных технологий и методик.

Пациент поступил в больницу с поражением ранее протезированного трехстворчатого биологического клапана. Ему требовалось немедленное вмешательство. Кардиохирурги Филатовской больницы провели высокотехнологичную малоинвазивную операцию - транскатетерное эндопротезирование трехстворчатого биологического клапана.