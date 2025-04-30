«Плакали вместе со мной». Блогер проиграла битву со страшной болезнью

Никогда не знаешь, как повернется жизнь, даже если ничто не предвещает беды. Вот и позитивная жительница Красноярска, мама двоих детей, коуч-психолог, была уверена — своим настроем она притягивает в жизнь счастье. Но женщина столкнулась со страшными событиями в жизни, которых не пожелаешь и врагу. Об этом пишет KP.RU.

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Диагноз, которые перевернул жизнь

В сентябре 2021 года психолог и блогер Татьяна Богоявленская обратилась к врачам из-за сильных болей в области груди. На первом этапе обследования никто не мог сказать, что происходит с 41-летней женщиной. Назначили еще больше анализов, в ходе дополнительных исследований пришли к выводу — рак крови.

Казалось бы, на этом моменте человек должен психологически сломаться, однако, Татьяна выдержала эту новость и отнеслась к ней спокойно, ведь теперь она понимала, с чем предстоит бороться. Хотя и был момент, когда женщина проводила часы в слезах. Татьяна делилась откровенными эмоциями в своем блоге:

«Я рыдала, страдала, умирала… Муж и дети жалели и плакали вместе со мной».

Диагноз подтвердили после пункции. Женщина приняла решение действовать и положить все силы на лечение. Как говорила сама Татьяна:

«Мне страшно, но вариант только один — действовать!»

Татьяна плохо представляла, с чем ей придется иметь дело и насколько непросто сражаться с болезнью подобного типа. При этом в 2022 году, когда завершился основной курс лечения, женщине удалось выйти в ремиссию. Блогерша радостно делилась с подписчиками:

«Мое тело, мое ДНК услышало меня!!! И вот 30.03.2022 я стою здоровая, красивая, счастливая и радуюсь, ведь как хорошо ЖИТЬ!»

Татьяна счастливо провела тот год с поддержкой мужа и детей, казалось, все страшные события позади. 2023 год стал для Татьяны и ее семьи роковым. Случился рецидив, которого не ожидал никто, даже врачи. В конце 2024 года болезнь перешла в последнюю стадию.

В тот период Татьяна стала активнее вести соцсети и делилась с подписчиками:

«Самое главное и ценное, что происходит со мной, о чем очень хочется молчать и улыбаться - это исцеление. Каждый день я иду в себя, чтобы собрать себя внутри, увидеть себя, принять, наполнить светом и собрать все пазлы воедино. Быть целой - это путь, путь души». Женщина верила, что ей удастся справиться с болезнью еще раз. Однако в этот раз борьба была куда агрессивнее.

26 апреля 2025 года в Сети появился пост, в котором сообщалось о смерти Татьяны. Близкие поблагодарили фолловеров за поддержку Тани на протяжении всего сложного пути.

Подписчики продолжают оставлять слова поддержки родным и вспоминают, какую поддержку оказала многим сама Татьяна, когда делилась советами, как не падать духом в самые тяжелые моменты в жизни.

«Танечка, дорогая... Ты нам всем показала непревзойденную силу духа и тела. Ты прожила земную жизнь ярко, красиво, интересно, энергично, достойно. Теперь нам жить и помнить», - написала под последним постом преданная подписчица Татьяны.

Похороны Татьяны пройдут 30 апреля.