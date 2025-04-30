Проктолог предупредил об опасности «синдрома эконом-класса»

«Тромбоз путешественника», он же «синдромом эконом-класса» подстерегает тех, кто на майские праздники планирует длительный перелет или поездку в машине. Как снизить риск опасности нижегородцам рассказал врач-проктолог Антон Симонов. Его рекомендации приводит главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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В первую очередь, следует знать, что при тромбозах внутри вен оторвавшийся тромб может подняться в легкие и спровоцировать тромбоэмболию или закупорку легочной артерии.

По словам медика, полеты на самолете считаются более опасными, чем поездки на машине, особенно когда речь о 4-6-часовых перелетах. Давление в салоне воздушного судна понижено, а воздух более сухой, что может дополнительно сгустить кровь. В автомобиле же проще менять положение тела, а при необходимости можно сделать внеплановую остановку.

Для профилактики «тромбоза путешественника», если вы едете на машине, нужно чаще делать небольшие остановки, чтобы немного пройтись или сделать пару-тройку упражнений. В самолете можно походить вдоль салона, потянуться, выполнить несколько подъемов со стоп на носки. Если нет возможности подняться с кресла, периодически вращайте ступнями, или оттягивайте носки ног от себя и к себе.

Также в поездке не следует сидеть, положив ногу на ногу. В такой позе сдавливаются вены и нарушается кровоток, что может провоцировать застой крови в ногах.

«Старайтесь держать стопы на полу, а еще лучше — в слегка приподнятом положении», — советует врач.

Кроме того, в поездку не следует надевать тесные брюки и узкие туфли, чтобы не оказывать негативное влияние на кровоток в организме.

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