У россиянина застрял туалетный ершик в заднем проходе

Житель субрайона Зеленая Роща в юго-восточной части вызвал скорую помощь, после того как в его заднем проходе застрял туалетный ершик, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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Мужчина жаловался на боль в "пятой точке", но не смог объяснить, каким образом инородный предмет в ней оказался. Врачи также не сообщили каких бы то ни было подробностей об обстоятельствах инцидента.

Уфимец был доставлен в медицинское учреждение и отпущен после того, как ершик был удален.