У россиянина застрял туалетный ершик в заднем проходе

Россиянин с туалетным ершиком в заднем проходе не смог объясниться перед врачами
Житель субрайона Зеленая Роща в юго-восточной части вызвал скорую помощь, после того как в его заднем проходе застрял туалетный ершик, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Мужчина жаловался на боль в "пятой точке", но не смог объяснить, каким образом инородный предмет в ней оказался. Врачи также не сообщили каких бы то ни было подробностей об обстоятельствах инцидента.
Уфимец был доставлен в медицинское учреждение и отпущен после того, как ершик был удален.