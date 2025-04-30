Как замена хрусталика помогает при возрастной дальнозоркости

Совсем недавно словосочетание «замена хрусталика» ассоциировалось исключительно с лечением катаракты, когда заболевание приводит к помутнению хрусталика и значительному ухудшению зрения. Однако в последние годы этот метод активно используется и для лечения пресбиопии — возрастной дальнозоркости, которая развивается у большинства людей старше 40 лет. В чем заключается этот тренд и почему офтальмологи начали предлагать замену хрусталика в молодом возрасте, «Вечерней Москве» рассказала главный врач сети клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова.

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Что такое пресбиопия и почему она возникает

Пресбиопия — это естественный процесс старения глаз, связанный с потерей способности хрусталика аккомодировать (то есть фокусироваться на близких объектах). В возрасте около 40 лет большинство людей начинает замечать, что им нужно держать книги и телефоны на расстоянии, чтобы читать. Этот процесс связан с тем, что хрусталик теряет свою эластичность и глаз больше не может фокусировать изображение на близком расстоянии.

В отличие от катаракты, при которой хрусталик теряет свою прозрачность и становится мутным, пресбиопия — это всего лишь утрата гибкости хрусталика, что не приводит к значительному ухудшению зрения на дальнее расстояние, но сильно мешает зрению на близком.

Операция по замене хрусталика, как правило, проводится только при катаракте, но сегодня многие офтальмологи предлагают эту процедуру и людям без признаков заболевания. Цель операции — не только улучшить зрение на близком расстоянии, но и вернуть качество зрения, избавив пациента от необходимости носить очки или использовать контактные линзы для близкого зрения. По сути, эта операция позволяет значительно улучшить качество жизни, избавив от возрастных ограничений.

Поможет ли операция

По мнению специалистов, замена хрусталика — это эффективное решение проблемы, которая становится актуальной с возрастом. Уже к 40 годам у многих пациентов начинают проявляться первые признаки пресбиопии. Ранее это можно было исправить только с помощью очков или линз, но теперь благодаря современным технологиям существует более долговечное решение, которое устраняет необходимость в постоянной коррекции зрения.

Сегодня существует несколько типов интраокулярных линз (ИОЛ), которые могут быть имплантированы вместо хрусталика. Некоторые из них обеспечивают отличное зрение не только на близком расстоянии, но и на дальнем, что особенно важно для людей, привыкших к комфортному зрению на разных дистанциях.

Однако некоторые офтальмологи считают, что замена хрусталика на ранних стадиях пресбиопии может быть излишней и рискованной, так как с возрастом глаза могут претерпеть другие изменения. Более того, операцию можно проводить только после тщательного обследования пациента, чтобы избежать осложнений, связанных с индивидуальными особенностями зрения.

Клинические исследования, проведенные в разных странах, показывают, что замена хрусталика без признаков катаракты может значительно улучшить зрение у пациентов с пресбиопией и повысить качество их жизни. В частности, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый пятый человек старше 45 лет страдает от пресбиопии. В результате тенденция к ранней замене хрусталика наблюдается не только в России, но и в Европе, где все больше пациентов выбирают эту процедуру.