Кардиолог сообщил, сколько детей в России страдают гипертонией

Дети в России стали чаще страдать гипертонией – кардиолог
В последние годы у российских детей все чаще диагностируют гипертонию. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщила заведующая кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства, врач-кардиолог Екатерина Челомбитько.
«Ряд эпидемиологических исследований, посвященных определению уровня артериального давления у детей, выявил высокую распространенность гипертензии среди детей и подростков, частота которой варьируется в широких диапазонах от 1 до 18% обследованных. В последнее время отмечен рост числа детей и подростков с повышенным артериальным давлением», – сказала Екатерина Челомбитько.
Она отметила, что гипертония может развиться у ребенка в том числе из-за вредных привычек и частого использования сосудосуживающих капель от насморка.
«В основе развития гипертонии лежит сложное взаимодействие между генетическими особенностями и факторами внешней среды: избыточная масса тела и нарушения метаболизма глюкозы; избыточное потребление соли – чипсы, снеки, консервация, фастфуд; злоупотребление энергетическими напитками; курение (в том числе электронных сигарет и кальянов); малоподвижный образ жизни; чрезмерное применение сосудосуживающих назальных капель. Особого внимания заслуживают именно факторы риска развития гипертензии, потому что, модифицируя образ жизни подростка, в наших силах предупредить развитие болезни», – добавила Екатерина Челомбитько.