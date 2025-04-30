Кардиолог сообщил, сколько детей в России страдают гипертонией

В последние годы у российских детей все чаще диагностируют гипертонию. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщила заведующая кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства, врач-кардиолог Екатерина Челомбитько.

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«Ряд эпидемиологических исследований, посвященных определению уровня артериального давления у детей, выявил высокую распространенность гипертензии среди детей и подростков, частота которой варьируется в широких диапазонах от 1 до 18% обследованных. В последнее время отмечен рост числа детей и подростков с повышенным артериальным давлением», – сказала Екатерина Челомбитько.

Она отметила, что гипертония может развиться у ребенка в том числе из-за вредных привычек и частого использования сосудосуживающих капель от насморка.