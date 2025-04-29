Доктор Мясников сравнил работу скорой помощи в Москве и Нью-Йорке

Телеведущий и врач Александр Мясников, несколько лет проживший в США, сравнил в эфире телепередачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1», как работает скорая помощь в Нью-Йорке и в Москве.

Комментируя заявление заместителя главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Георгия Введенского о том, что среднее время приезда на вызов бригады скорой помощи в Москве составляет 12 минут, Мясников отметил, что в Нью-Йорке медики едут на вызов к пациенту на восемь минут дольше — 20 минут.

Введенский отметил, что московская служба скорой помощи «держит марку лучшего города».

Ранее Мясников заявил, что лечить пациентов на расстоянии невозможно — можно дать лишь общий совет, однако врач должен видеть пациента, а за границей тех, кого в России называют врачами-блогерами, лишают диплома и сажают в тюрьму. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».