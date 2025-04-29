Врачам удалось спасти пациента после 18 остановок сердца

Врачи Республиканского центра высоких медицинских технологий Кабардино-Балкарии совершили чудо, возвратив к жизни пациента, который пережил 18 эпизодов остановки сердца. Подробности невероятного выздоровления представлены в отчете Минздрава региона.

Мужчине 47 лет, страдающему острым инфарктом миокарда и тромбозом сосудов, доставили в клинику в критическом состоянии. Начавшиеся реанимационные мероприятия сопровождались множественными клиническими смертями, каждую из которых специалистам удавалось преодолевать благодаря эффективной работе дефибриллятора и аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Дальнейшая диагностика выявила закупорку главных ветвей лёгочной артерии, что потребовало немедленного вмешательства и удаления тромба. Использованная современная технология сочетала локальный тромболизис и воздействие ультразвуком, эффективно разрушив тромб и восстановив кровоток.

После двенадцати часов непрерывной процедуры и последующей реабилитации состояние пациента стабилизировалось, позволив медикам отправить его домой под амбулаторное наблюдение. Эксперты признают уникальный опыт клиники, впервые использовавшей данную технологию в Республике.Ортопед Чуловская рассказала об опасности самокатов.Анестезиолог в Подмосковье получил ограничение свободы за смерть пациентки.