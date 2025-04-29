Онкологи спасли пенсионера со сложнейшей онкологией

В Краснодарском крае медики провели редкую операцию, спасая 71-летнего мужчину от рецидива рака кишки. Метастазы начали уничтожать кости таза.

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Четыре года назад пациенту удалили опухоль сигмовидной кишки, и долгое время его состояние оставалось стабильным. Однако в этом году болезнь проявилась неожиданным образом – злокачественные клетки поразили костную ткань, что встречается крайне редко.

Для сложного вмешательства в Краснодарском онкодиспансере собрали команду из проктологов и травматологов. Хирургам пришлось не только удалить рецидивную опухоль, но и провести резекцию подвздошной кости, а также части мышц живота и ягодицы.

"Была проведена пластика сетчатым имплантом дефекта брюшной стенки живота для профилактики грыжи. В настоящее время пациент находится дома и чувствует себя хорошо", — завотделением абдомиальной онкологии Роман Коньков.

Врачи отметили, что ключевая проблема в борьбе с раком — поздняя диагностика. Многие пациенты обращаются за помощью уже на запущенных стадиях.

На Кубани активно работают над ранним выявлением онкозаболеваний. В прошлом году в рамках акции «Кубань против рака» обследовали более 100 тыс. человек, выявив около тысячи подозрений на злокачественные процессы. Выездные бригады онкодиспансера побывали в 54 районах края, что позволило вовремя начать лечение сотням пациентов, отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Ранее «Кубань Информ» писал, что инновационную технологию эндопротезирования аорты впервые применили на Кубани. Операция прошла успешно в ККБ №2.