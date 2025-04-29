В Томске ребенок проглотил 34 магнита

Томские хирурги спасли ребенка, который во время игры проглотил 34 магнита.

© РИА Новости

Семилетний пациент был доставлен в приемное отделение Колпашевской районной больницы с огромным количеством инородных тел в желудке. Мать ребенка пояснила, что он играл и случайно проглотил магнитные шарики.

«Под наркозом из желудка ребенка эндоскопическим методом с использованием специального прибора - фиброгастроскопа - извлекли 34 магнита, — сообщает департамент здравоохранения Томской области. — Врачи, захватывая щипцами, доставали каждую бусинку по отдельности».

По словам врачей, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо. Ему назначено необходимое лечение.

Это уже не первый случай, когда хирурги достают из желудка и кишечника детей магниты из современных неодимовых игрушек. Малыши глотают их не только из любопытства, но и потому, что путают с конфетами.

Между тем такие шарики имеют очень мощное магнитное поле. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации. Врачи советуют в подобных случаях незамедлительно обращаться за медицинской помощью.