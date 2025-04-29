«Ошпаренная кожа»: врачи спасли ребенка с редкой патологией

В Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) в Уфе успешно провели лечение ребёнка, страдающего редким и тяжёлым заболеванием — буллёзным эпидермальным некролизом, также известным как синдром Лайелла. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».

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У малыша на теле, слизистых оболочках губ, рта и глаз появились высыпания, напоминающие ожоги первой и второй степени. Это и дало название синдрому «ошпаренной кожи». Заболевание сопровождается острым ухудшением общего состояния пациента.

Выяснилось, что причиной развития синдрома Лайелла стало одновременное применение нескольких лекарственных препаратов без консультации с врачом. В частности, параллельно с приёмом прописанных лекарств мама ребёнка дала ему жаропонижающее средство, когда у него поднялась температура, не согласовав это с медицинским специалистом.

Благодаря профессионализму врачей и индивидуально подобранной терапии состояние ребёнка начало улучшаться. Поражённые участки кожи практически полностью зажили.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения рекомендаций врачей и необходимость осторожного подхода к приему лекарственных препаратов, особенно у детей.

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