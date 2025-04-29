Врач рассказал, как нейросети изменили работу врачей

Искусственный интеллект стремительно меняет мировую медицину, и наша страна не остается в стороне. Во Флоренции состоялся Европейский медицинский конгресс внутренних болезней (European Сongress of Internal Medicine), в котором участвовали более двух тысяч врачей из 82 стран, в том числе россияне. Оказалось, нам есть чем удивить зарубежных коллег. Как ИИ изменил практическую работу медиков, почему пациенты считают его эмпатичнее человека и можно ли бороться с галлюцинациями нейросети, рассказала на конгрессе терапевт и эндокринолог, руководитель терапевтического направления одного из крупнейших российских телемедицинских сервисов "НаПоправку" Снежана Бровкина.

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Снежана Сергеевна, врачи за рубежом интересуются применением ИИ?

Снежана Бровкина: Эта тема стала одной из самых дискуссионных на конгрессе. В аудитории, где она обсуждалась, не хватило мест. Врачи, в основном молодежь, плотно стояли в проходах. Нам было чем поделиться, в России ИИ внедряется семимильными шагами. У нас это уже не футуристическая концепция, а реальность. Нейросети работают в онлайн сервисах, в коммерческих клиниках, в государственных медучреждениях. И не только в столицах. Мы оказались динамичнее европейских коллег.

Зачем вообще врачу нейросеть?

Снежана Бровкина: Все мечтают отдать механическую работу машине, а творческую - оставить человеку. Как сейчас происходит прием? Врач должен провести тщательный осмотр пациента, вдуматься в его слова, проявить сочувствие... А в реальности он судорожно переписывает результаты анализов с листа на компьютер, печатает протокол консультации, разрываясь между пациентом и монитором. При этом к каждому его слову может придраться и начальство, и страховая компания, и сам пациент. Это ворует время и отвлекает от больного. А работа с документами и серьезный моральный прессинг приводят к быстрому выгоранию. Сейчас в передовых клиниках ИИ вместе с доктором "слушает" консультацию, вносит всю информацию в протокол, а врач проверяет ее. ИИ уже не только распознает голос, но и выделяет главное. Например, нейросеть запишет жалобу на боли в суставах, но проигнорирует рассказ пациентки о двух замужествах и зловредных соседках. Всему этому мы уже научили нейросеть! В принципе ИИ способен даже подсказать врачу вопрос, который он должен задать пациенту, исходя из услышанного. Это такая вишенка на торте, которой еще нет, но она вот-вот появится. Некоторые российские клиники осторожно заявляют, что в текущем году эту функцию, возможно, внедрят в практику.

ИИ уже контролирует работу врача?

Снежана Бровкина: Это наше ближайшее будущее. А вот работу администраторов ИИ оценивает давно и не только в медицине, но и в бизнесе. Элементарный пример - общение администратора клиники с клиентом. Руководитель не может прослушать часы разговоров, а ИИ не только прослушает, но и заметит, когда что-то пошло не так.

Не боитесь, что в медучреждениях будет вал заявлений об уходе?

Снежана Бровкина: К сожалению, пациенты все еще могут столкнуться с неприветливыми сотрудниками медучреждений. ИИ точно такое приметит. В адекватных организациях это приводит к тому, что специалист "прокачивает" навыки коммуникации, а не кладет заявление на стол. Но бывает, и врачу приходится доказывать, что больной был некорректен. Я всегда говорю докторам: "ИИ не конкурент и не надсмотрщик, это наш помощник, а, может быть, и адвокат".

А медицинские задачи ИИ способен решить?

Снежана Бровкина: Это отдельное огромное поле. Представьте, молодой рентгенолог оценивает результаты компьютерной томографии. Его опыт невелик, он описал лишь несколько тысяч снимков. А ИИ обучен на основе 100 тысяч снимков и больше. Конечно, он с большей вероятностью заметит изменения в КТ и точнее их опишет. Несколько лет назад был бум стартапов - врачи учили ИИ видеть патологии в различных визуальных исследованиях. Особенно много таких стартапов было в Европе, да и у нас тоже. Несколько российских компаний разрабатывали алгоритмы для анализа рентгеновских снимков, КТ, МРТ и УЗИ. Сейчас стартапы выросли в готовые продукты и вышли на рынок медицинских технологий. Эти методы внедряются уже не только в коммерческих учреждениях, но и в государственной медицине. Некоторые клиники предлагают пациентам описание нейросети, как второе мнение. ИИ помогает выявлять рак легких, инсульты и патологии сердца точнее.

Возможности ИИ используют в науке, причем в областях, в которых мы сами еще не разбираемся. На конгрессе итальянцы рассказали об очень перспективном исследовании. У них был пациент, которому никак не могли поставить диагноз. Ученые взяли сотни цитокинов (маркеры патологических процессов) и научили ИИ видеть характерные изменения, свойственные для разных диагнозов. ИИ составил "цитокиновый портрет" больного и подсказал, что у него неполный синдром Шнитцлера. Потом медики догадку нейросети подтвердили. Пока это единичные исследования, в практику они войдут нескоро - слишком дорого. Но сам факт, что в сложной клинической ситуации ИИ помог установить диагноз, вселяет надежду. Да, человек не может сопоставить значения нескольких сотен цитокинов, просто не удерживает в голове столько информации, не выявляет закономерности и связи... Мы не складываем эти пазлы. А для ИИ анализ больших данных - задача посильная. Когда-нибудь такая медицина станет повседневностью, пусть и не в ближайшее время.

Разве ИИ не ошибается?

Снежана Бровкина: Нейросеть может галлюцинировать, это самое неприятное. ИИ придумывает несуществующую информацию, ссылается на научные данные, которых даже нет в действительности, придумывает факты. Квалификация врача, занимающегося этими вопросами, должна быть очень высокой, чтобы отличить правдивый факт от вымысла ИИ.

Галлюцинирующий диагност... Вы сами с этим сталкивались?

Снежана Бровкина: Да, когда только начинали обучать ИИ. У пациента пневмония, а нейросеть вдруг добавляет в диагнозе "и эректильная дисфункция", хотя в беседе с больным нет ни слова, которое могло бы навести на эту мысль. И вообще пациент - женщина. Это самый элементарный пример. Но мы настроили нейросеть так, что сейчас процент ошибок минимален.

Правда ли, что пациенты считают ИИ добрее врача-человека?

Снежана Бровкина: Есть исследование, в котором сравнили общение пациента с врачами и нейросетью. Выяснилось, что больные действительно считали ИИ эмпатичнее врачей. Недавно я обмолвилась в присутствии умной колонки, что мне сложно совмещать диссертацию и работу. И нейросеть неожиданно выступила с целой речью, в которой посочувствовала мне и даже приободрила. Когда робот говорит "я вас понимаю", это уже не фраза из фантастики. А есть нейросеть, которая флиртует с человеком, как бразильский мачо с девушкой. Вопрос лишь в правильной настройке. ИИ не грубит, не устает, не осуждает и даже не просит премию. А вот человек по всем этим параметрам бывает "грешен". Конечно, доктор должен уметь проявлять сочувствие. Пациенту мало сказать - вот тебе таблетка, иди лечись. К больному надо найти особый ключик, тогда и лечение пройдет эффективнее. Это супертонкая материя, но большие умы уже разложили ее на алгоритмы. Давно разработаны модели выстраивания консультации, есть своды рекомендаций, как правильно проявить сочувствие. Мы не рассчитываем на то, что доктор изначально умеет это делать. Сейчас медучреждения организуют тренинги, врачи и сами готовы платить немаленькие деньги за такую учебу. Сегодня в онлайн сервисах нередко случается довольно забавная ситуация: больной подозревает, что с ним общается нейросеть, хотя доктор - человек, просто он очень вежлив. Среди медиков распространена шутка "если пациент сомневается, что я человек, пусть отправит капчу, я ее пройду и докажу, что не робот и не бот". Пациенты хотят рассказывать о своих болезнях "живому" доктору, а не ИИ.

Мы сейчас находимся на рубеже, когда ИИ вот-вот прочно войдет в медицину. Еще немного - и перейдем черту?

Снежана Бровкина: Мы этот рубеж уже перешагнули. Фазу отрицания прошли, сейчас стадия сомнений. Рядовые доктора еще сопротивляются этой идее, боятся, что нейросеть их заменит. Скепсис со стороны части медицинского сообщества есть. Но все больше людей понимают, что в скором времени мы научимся применять ИИ виртуозно, и огромное количество процессов будет завязано именно на нейросети. Доктор, умеющий пользоваться нейросетью, будет на порядок сильнее того, кто не научился это делать.