Озвучить важное. Премия «Вслух» меняет отношение к женскому здоровью в России. Почему это важно?

Второй год подряд в Москве проходит церемония, которую можно смело назвать уникальной — не только по замыслу, но и по масштабу воздействия. Премия «Вслух», учрежденная фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» в партнерстве с изданием VOICE, — это не просто награда. Это наглядное свидетельство того, как трансформируется культура разговора о женском здоровье. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Проект вырос из масштабной инициативы «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер», которую компания реализует в 2025 году уже в десятый раз. И сегодня его влияние заметно далеко за пределами одного мероприятия. Премия «Вслух» объединяет специалистов по женскому здоровью, блогеров, активистов, создателей онлайн-курсов, представителей поддерживающих сообществ и писателей.

Об этом говорят

Долгое время темы, связанные с женским здоровьем, считались немного «стыдными». О них либо не говорили вовсе, либо обсуждали шепотом, либо прятали за медицинскими терминами, недоступными для понимания обычным людям. Вопросы женского здоровья долгое время оставались под табу в России по целому комплексу причин, переплетающихся друг с другом: патриархальные традиции и гендерные стереотипы, культура замалчивания проблем, недостаток полового воспитания и страх осуждения и стигматизации. Публичность — казалось бы, очевидная форма профилактики — оборачивалась дискомфортом: «это интимное», «зачем выносить на публику», «у нас в семье так не принято». Между тем статистика говорит об обратном.

«По данным опроса "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер", 80 процентов россиян за последний год интересовались темой репродуктивного здоровья. Но при этом половина опрошенных не смогли назвать ни одного специалиста или медиаресурса, которому они бы доверяли», — рассказывает Анна Похитонова, руководитель департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России и член жюри премии.

Представители поколения Z, те, кому еще только предстоит создавать семьи и растить детей, демонстрируют более открытый подход к вопросам репродуктивного здоровья, активно используя интернет-ресурсы для поиска информации. Однако, кому они доверяют в этом цифровом океане данных — вопрос открытый.

Именно поэтому так важна премия «Вслух»: она не только отмечает качественные и достоверные источники информации о женском здоровье, но и стремится охватить разные аудитории и поколения, предлагая проверенные форматы, которым можно доверять

«Премия "Вслух" — наш вклад, как компании, в то, чтобы номинанты и победители были видимы. Потому что таким образом мы поддерживаем тех, кто говорит о женском здоровье доступно, профессионально и громко», — добавляет Анна.

Семь направлений — одна миссия

Церемония 2025 года собрала 21 номинанта в семи категориях. Среди них — блоги, книги, курсы, группы поддержки, авторы текстов, лектории и онлайн-проекты. Форматы разные, но цель общая — изменить представление о том, что такое женское здоровье и почему оно не должно замыкаться исключительно на биологии и обсуждаться шепотом.

Жюри, куда вошли журналисты, специалисты по связям с общественностью, медицинские эксперты, представители «Аналитического центра НАФИ» и экспертного центра «Деловой России» по демографической политике и репродуктивному здоровью, выбрало лучших.

Лауреатами премии «Вслух» 2025 года стали:

Блог. Победитель — Екатерина Волкова. Ее авторский блог — это честные и открытые тексты о климаксе, гормонах, роли питания в здоровье женщины. Это пространство, где можно говорить «как есть» — без масок и табу.

Курс. Победитель — «Женское здоровье: как позаботиться о своем теле» Учебника Т—Ж. Бесплатный и при этом максимально насыщенный и полезный курс, в котором без стыда и морализаторства рассказывается о менструации, анатомии, женском здоровье и регулярных обследованиях. Он рассчитан на широкую аудиторию и прост в подаче — то, чего так не хватало.

Онлайн-проект. Победитель — «О самом важном... Репродуктивное здоровье нового поколения» (Фонд «Территория счастья»). Проект работает с подростками — и это делает его особенно ценным. Разговаривать с юной аудиторией о менструации, первых визитах к специалисту по женскому здоровью, взрослении и самоощущении — задача не из простых. Но команда фонда делает это бережно, корректно и очень современно.

Группа поддержки. Победитель — Фонд «Александра». Этот проект работает с онкопациентками и предлагает помощь от равных консультантов — женщин, которые сами прошли через диагноз и теперь готовы поддержать других.

Лекторий. Победитель — Алия Зарипова, специалист по женскому здоровью из Казани. Алия не просто делится знаниями, она развеивает страх. На ее лекциях обсуждаются не только беременность или роды, но и сложные темы — предраковые состояния, бесплодие, хронические заболевания. То, о чем долгое время женщины предпочитали молчать даже в кабинете специалиста по женскому здоровью.

Книга. Победители — Наталья Серегина и Надежда Адамович, «Интимная Русь. Жизнь без Домостроя, грех, любовь и колдовство» (Издательство МИФ). Книга — не просто исследование. Это путешествие во времени, которое показывает, как на протяжении веков на Руси формировалось отношение к женскому телу, сексуальности, материнству.

Текст. Победитель — Надя Попова, статья «Роди, и все пройдет» («Афиша Daily»). Журналистское исследование, ставшее голосом тысяч женщин. Надя Попова рассказывает, как гендерные стереотипы проникают в медицину, влияют на диагностику, лечение и отношение к боли.

Гормоны, боль, перинатальные потери, эндометриоз — темы, о которых говорить непросто. Но за каждым проектом-номинантом премии «Вслух» стоят женщины, которые не побоялись однажды начать этот разговор. «Вслух» — это признание практической пользы таких проектов: они дают женщинам знания, поддержку и уверенность в принятии осознанных решений. Это сообщество людей, которые верят: молчание — не золото, когда дело касается здоровья. Экспертные статьи с участием номинантов читайте на сайте премии и в журнале VOICE.

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