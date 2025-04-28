Врачи удалили женщине орган из-за 20-сантиметровой опухоли

В Тюмени врачи удалили женщине злокачественную опухоль вместе с почкой. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

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Пациентка обратилась в поликлинику с жалобами на симптомы анемии. После обследования у участкового терапевта у женщины обнаружили новообразование в левой почке. При дополнительном обследовании наличие опухоли подтвердили, а также выявили тромб в нижней полой вене.

Мультидисциплинарный консилиум врачей принял решение о необходимости хирургического вмешательства. Перед операцией пациентке провели переливание крови для коррекции анемии. В ходе операции хирурги удалили почку с опухолью диаметром 20 см и извлекли опухолевый тромб из нижней полой вены.

Осложнений после операции у пациентки не возникло, женщина чувствует себя удовлетворительно и продолжает восстановление. Она будет находиться под наблюдением онколога по месту жительства.