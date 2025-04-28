Сыпь и язвы: женщину атаковала редкая форма аллергии

В Тюмени молодая женщина попала в больницу с тяжелой формой аллергической реакции.

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Как сообщает телеграм-канал SHOT, пациентка проснулась ночью от острой боли и зуда, обнаружив на теле сыпь и язвы, а также сильный отек губ. Высокая температура (39°C) вынудила ее обратиться за помощью к докторам.

Предварительный диагноз, поставленный медиками, — синдром Лайелла, наиболее тяжелая форма аллергического дерматита. Кроме того, у женщины выявлена микоплазменная пневмония.

Сама пациентка предполагает, что причиной аллергической реакции мог стать прием парацетамола и ибупрофена. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.