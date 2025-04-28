В России изменился спрос на процедуру по урезанию желудка

В России наблюдается рост количества бариатрических операций (направлены на уменьшение размеров желудка, а также на изменение пути питания через кишечник, чтобы пациент принимал меньше калорий и питательных веществ). В 2020–2024 годах проведено бариатрических операций в 2,6 раза больше, чем за предыдущие пять лет. Сейчас 19% всех бариатрических операций делаются мужчинами, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса для профилактики ожирения и сопровождения бариатрических пациентов Slimmer.

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Были проанализированы данные 32 тыс. пользователей приложения, более 2100 пациентов бариатрического хирурга, руководителя Центра хирургии ожирения и сахарного диабета II типа Максима Алексеевича Бурикова и отчетные данные Российского бариатрического сообщества за 2022–2024 года., где учитывались более 30 000 операций.

В 2020–2024 годах проведено бариатрических операций в 2,6 раза больше, чем за предыдущие пять лет. Результаты исследования показали: за помощью к бариатрическим хирургам чаще всего (65%) обращаются люди в возрасте от 30 до 55 лет. Это преимущественно трудоспособные граждане. Причем доля мужчин неуклонно растет: в 2023 году — 17%, сейчас — 19%, хотя большинство пациентов по-прежнему составляют женщины (81%). Медианные показатели бариатрического пациента: возраст — 39 лет, вес — 115 кг, ИМТ у женщин — 41 кг/м2, у мужчин — 45 кг/м2, что соответствует тяжелому ожирению.

Наибольшее количество операций проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе.

Общий рост числа операций объясняется увеличением информированности людей об этом способе лечения ожирения, которая растет, в том числе, вместе с ростом квалификации хирургов и появлением позитивной обратной связи и рекомендаций самих пациентов.