Роспотребнадзор сообщил о ситуации по холере в России

Эпидемиологическую ситуацию по холере в России Роспотребнадзор характеризовал как стабильную. Она находится под постоянным контролем ведомства.

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«В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры. В стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там посоветовали при планировании путешествий уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране в территориальных органах ведомства или у туроператоров.

В пресс-службе также напомнили о главных мерах предосторожности, которые позволят не допустить заражения холерой и ее последующего развития. Во-первых, нужно тщательно мыть руки с мылом перед едой. Во-вторых, употреблять в пищу еду, в качестве которой вы уверены, и всегда обдавать кипятком овощи и фрукты.

Также следует приобретать только гарантированно безопасную воду и напитки и отказываться ото льда, приготовленного из сырой воды. Мясо, рыба и морепродукты должны подвергаться термической обработке. В случае необходимости лучше покупать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах.

«Желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями», — добавили в ведомстве.

Там также сказали, что при купании в водоемах и бассейнах следует избегать попадания воды в полость рта. При этом лучше не отправляться в стоячие и медленно текущие водоемы и не использовать воду из них для бытовых нужд.