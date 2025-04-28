Вирусолог сообщил о распространенности аллергии в России

В России порядка 20-25% населения страдает от аллергии, а каждый десятый сталкивается с аллергическим ринитом – то есть около 15 млн человек. Проявляется заболевание не только в сезон цветения – симптомы могут возникнуть в любое время года, отметил в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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Отметим, что один из главных аллергенов России – береза – начала цвести примерно 19 апреля. Продлится этот период порядка 25 дней в зависимости от погоды, уточняет газета «Известия» со ссылкой на экспертов. Россиян призывают не заниматься самолечением, а перед применением лекарств советоваться со специалистом, который поможет выбрать правильный препарат и рассчитать дозировку.

«Аллергическая реакция у всех индивидуальная: это зависит от эволюции заболевания, от индивидуальных особенностей генетических реакций иммунной системы», — пояснил врач.

У многих аллергия проявляется от контакта с животными, у других симптомы появляются, например, при вдыхании библиотечной пыли, добавил он. Причем если аллергия у человека круглый год, то в сезон цветения и активного распространения пыльцы симптомы могут сильно ухудшиться.

Кроме того, встречается латентная сенсибилизация – в этом случае у человека еще нет полноценной аллергии, но наблюдаются признаки так называемой «предболезни», отметил Викулов. Если вовремя не уделить этому внимание, то такое состояние вскоре перерастет в проявление аллергии, причем произойти это может в любой момент, заключил врач.

Напомним, по данным на 22 апреля россияне уже успели скупить 22 млн препаратов от аллергии, потребление лекарств от аллергии заметно выросло сразу в нескольких субъектах. В первом квартале 2025 года лидерами по розничным продажам год к году выступили Москва, где продано 2,1 млн упаковок антигистаминных препаратов (+5,1%), Московская область — 1,8 млн (+5,2%) и Санкт-Петербург с 997 тыс. упаковок (+3,8%).