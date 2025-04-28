Запущена горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию, посвященную профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, которые переносят клещи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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Специалисты расскажут, как защититься от укусов клещей, о местах, где риск инфицирования наиболее высок.

Кроме того, россияне смогут узнать о том, куда нужно обратиться, если на теле обнаружен клещ, и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

«Контактные номера для консультаций и адреса консультационных центров доступны на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Также можно получить советы по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство предупредило жителей Центральной России об активности иксодовых клещей.