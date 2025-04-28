Что нужно знать перед покупкой дженериков

Эксперт Исаев: у препаратов-дженериков бывают повышенные побочные эффекты. Рост цен на лекарства заставляет задуматься: покупать оригинальный препарат и платить дороже или выбрать дженерик — аналог с тем же активным веществом? Их главный плюс — цена. Но есть и свои нюансы, например, неожиданные побочные эффекты. «Секрет» спросил у эксперта, как правильно выбирать дженерики.

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Какие бывают дженерики

Есть два вида дженериков: брендированные и небрендированные, рассказал «Секрету» основатель Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

Первые стоят дороже, вторые — самый бюджетный вариант. Но разница не только в цене.

Брендированные дженерики производят крупные компании, после того как заканчивается патент на оригинальный препарат. Они стоят дешевле, но сохраняют высокое качество благодаря стандартам производства, отметил Исаев.

Небрендированные дженерики часто вызывают сомнения из-за возможных проблем с качеством сырья и производством. Врачи советуют избегать их при лечении серьёзных заболеваний, пояснил эксперт.

«Выбор препарата зависит от состояния здоровья. Для простых недугов, таких как простуда, подойдут недорогие аналоги, но при серьёзных заболеваниях важно следовать рекомендациям врача», — Андрей Исаев.

Чем отличаются дженерики

Название

Брендированный дженерик выпускается под собственным торговым наименованием производителя.

Например, компания может зарегистрировать собственное название для конкретного препарата.

Небрендированный дженерик часто называется по международному непатентованному названию, которое является общим названием действующего вещества.

Цена

Брендированные дженерики, как правило, стоят дороже, поскольку производитель вкладывает средства в маркетинг, рекламу и продвижение своего продукта.

Небрендированные обычно дешевле, так как производители не тратятся на дополнительные расходы.

Качество

Брендированные дженерики зачастую производятся крупными фармацевтическими компаниями, которые стремятся поддерживать высокие стандарты производства и контролировать качество своей продукции.

Небрендированные дженерики могут выпускать и небольшие компании, соответственно, контроль качества может варьироваться. Однако оба типа дженериков проходят обязательную сертификацию и проверку соответствия стандартам, подчеркнул Исаев.

Какие нюансы есть у дешёвых аналогов

Процедура регистрации дженериков менее строга. Вместо полного цикла доклинических и клинических испытаний проводится только проверка на биоэквивалентность, что делает процесс быстрее и дешевле. Однако это не позволяет в полной мере оценить влияние дженерика на организм.

Ещё одна сложность заключается в применении различных форм одного и того же активного вещества. Многие органические молекулы могут существовать в нескольких вариантах. Из-за этого биологический эффект препарата может отличаться даже при одинаковом составе активных веществ.

Производство дженериков не гарантирует точной копии оригинала, так как различаются производители вспомогательных компонентов и процессы синтеза активного вещества.

«Врачи обычно не сталкиваются с серьёзными отклонениями в эффективности препаратов-дженериков. Иногда наблюдались повышенные побочные эффекты, вероятно вызванные не самим действующим веществом, а вспомогательными компонентами препаратов, такими как стабилизаторы. Тем не менее препараты-дженерики демонстрируют свою работоспособность, что подтверждается как практическим опытом лечения пациентов, так и клиническими исследованиями», — Андрей Исаев.

Как выбрать качественный дженерик

Собеседник «Секрета» посоветовал придерживаться четырёх правил:

Сравнивайте цены, избегая слишком дешёвых вариантов.

Читайте отзывы и оценивайте репутацию производителя.

Обращайте внимание на состав вспомогательных веществ, которые могут влиять на эффективность и безопасность препарата.

Консультируйтесь с лечащим врачом.

Можно ли покупать лекарства на маркетплейсах

Да, но важно соблюдать несколько правил.

Во-первых, убедитесь, что продавец имеет соответствующую лицензию и сертификаты на продажу медикаментов.

убедитесь, что продавец имеет соответствующую лицензию и сертификаты на продажу медикаментов. Во-вторых, лекарства требуют определённых условий хранения, таких как температура и влажность. Убедитесь, что выбранный вами маркетплейс обеспечивает соблюдение этих условий.

лекарства требуют определённых условий хранения, таких как температура и влажность. Убедитесь, что выбранный вами маркетплейс обеспечивает соблюдение этих условий. В-третьих, перед приобретением любых медицинских препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, чтобы убедиться в правильности выбора и дозировки.