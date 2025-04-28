Сколько выездов совершила скорая помощь в 2024 году

Более 38 млн выездов осуществлено бригадами скорой помощи в 2024 году, также выполнено более 14 тыс. вылетов санавиации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

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«В Российской Федерации оказание скорой медицинской помощи осуществляют 132 станции и более 1 тыс. 700 отделений скорой медицинской помощи. В 2024 году выездными бригадами "скорой" выполнено более 38 млн выездов к пациентам. В рамках национального проекта "Здравоохранение" за 2024 г. выполнено более 14 тыс. вылетов санитарной авиации, что позволило в 70 субъектах России эвакуировать почти 19 тыс. тяжелобольных пациентов для оказания им экстренной медицинской помощи, из которых почти 3,5 тыс. детей. Это является лучшим показателем за все годы реализации федерального проекта», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, чьи слова привели в пресс-службе.

Мурашко добавил, что в период проведения спецоперации экипажи скорой медпомощи рискуют жизнью, спасая людей в приграничных регионах и линии боевого соприкосновения.