Минздрав рассмотрит возможность отпуска лекарств через «Почту России»
Минздрав рассмотрит возможность отпуска некоторых лекарств через «Почту России». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Сейчас мы рассматриваем, в том числе предложение — разрешить отпуск части лекарственных препаратов через «Почту России» там, где нет медицинской организации или аптечного пункта», — сказал он в воскресенье на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Почти в 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) обеспечена возможность отпуска медицинской продукции.
«Отпуск медицинской продукции, лекарственных препаратов, медицинских изделий именно в доступности на селе, где нет аптеки, стал хорошим решением», — подчеркнул Мурашко.