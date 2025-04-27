Яровая предложила новый метод оказания медпомощи онкобольным

Предоставление медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями должно осуществляться по принципу одного окна. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

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«Предлагаю реализовать принцип одного окна, который должен работать в любом медицинском учреждении, где находится пациент. <...> Это не только диагностика и лечение, это перевод в другое медицинское учреждение, если это требуется, это оформление инвалидности, это реабилитация, это лекарственное обеспечение», — сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей.

По ее словам, необходимо освободить родителей больного ребенка от обязанностей оформления медицинской документации после первичного обращения и организовать возможность онлайн-участия родителей в консультациях, которые предполагают выдачу справки 057 - направления на госпитализацию. Сейчас направление возможно получить только при личном посещении медицинского учреждения.

«Непонятно, зачем мы тогда реализуем все эти цифровые технологии, если мы вынуждаем родителей больного ребенка ехать за тридевять земель», — отметила вице-спикер Госдумы.

Кроме того, добавила Яровая, вопрос получения дополнительных обоснований к реабилитации и получению лекарств должен решаться единовременно в том учреждении, где пациент выписывается.

«У нас были примеры по Санкт-Петербургу, <...> когда пациента выписывают из федерального центра, ехать пациент никуда не может, потому что четвертая стадия, а лекарственные препараты нужно получить на Камчатке», — отметила вице-спикер Госдумы.

Семья не должна оказываться "заложником бюрократических барьеров", подчеркнула она.

Яровая также предложила разработать формат дистанционного взаимодействия между медицинским учреждением и регионом, из которого нужно получить документы, без участия пациента, посредством прямого запроса и подтверждения. При этом срок ответа не должен превышать трех дней. Это позволит пациенту с тяжелым онкологическим заболеванием продолжить лечение и получать необходимые лекарства, считает вице-спикер палаты парламента.