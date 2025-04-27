В Сочи спасли трех пациентов с ботулизмом

Врачи Сочи спасли трех пациентов из соседней Абхазии, которых госпитализировали в клиники города-курорта с ботулизмом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства здравоохранения республики.

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По информации ведомства, три случая клинического проявления ботулизма были выявлены в городе Гагры. По предварительным данным санитарно-эпидемиологической службы РА отравление произошло после употребления ими морепродуктов.

«С данным диагнозом трое пациентов были госпитализированы и направлены в профильные медучреждения Сочи, - говорится в этой информации. - Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Все они уже выписаны из медучреждения в удовлетворительном состоянии. На данный момент новых случаев отравления не выявлено».

В минздраве Абхазии уточнили, что первоначальная версия о том, что эти люди отравились от употребления копченной рыбы, на данный момент не подтверждена. Окончательное заключение специалистам СЭС еще предстоит сделать.