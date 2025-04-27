Почему Узбекистан может стать центром медицинского туризма

Узбекистан намерен стать центром медицинского туризма Центральной Азии. На государственном уровне для этого принят ряд мер. Из каких стран едут поправить здоровье, выяснял корреспондент «МИР 24» Алексей Раевский.

«Экскурсии по Узбекистану. Брошюры с описанием главных достопримечательностей страны. Казалось бы, ничего особенного. За исключением одного. Издают их не туристические компании, а лечебные организации системы здравоохранения. Например, эти изданы Научно-практическим центром кардиологии», – отметил журналист.

В прошлом году Центр кардиологии принял больше тысячи пациентов из 15 стран. А в этом году иностранцев, желающих поправить в Узбекистане здоровье, будет гораздо больше. Чаще едут из соседних Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана и Таджикистана. Но есть пациенты из Афганистана, Китая, России, Турции.

«Мы уже внедрили все существующие на сегодня передовые технологии диагностики и лечения, включая ультразвуковую навигацию при проведении операций аортокоронарного шунтирования. Это уникальная система, которая позволяет повысить безопасность проводимых операций и повысить эффективность. После того, как мы пришиваем новые кровеносные сосуды, мы их проверяем ультразвуковой системой», – рассказал директор ГУ «РСНПМЦК, главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Хуршид Фозилов.

В области высоких кардиотехнологий Узбекистан сотрудничает с ведущими клиниками мира. И прежде всего с российскими: центром Бакулева в Москве, Центром Алмазова в Петербурге, Центром Мешалкина в Новосибирске. 80% практикующих специалистов получили образование или стажировались в России.

Самые востребованные операции миниинвазивные, с едва заметными следами хирургического вмешательства и быстрым восстановлением после него. Ради них в Ташкент приезжают даже граждане Казахстана и России, где высокотехнологичную помощь от государства можно получить бесплатно. Но придется какое-то время ждать. А срочные коммерческие операции стоят дороже, чем здесь.

Ислом Шарипов, кардиохирург, заведующий отделением ГУ «РСНПМЦК», доктор медицинских наук:

«Наше отделение так и называется «Отделение минимально инвазивной кардиохирургии. В своем роде оно уникально. Мне кажется, в нашем регионе это единственное отделение, которое специализируется на операциях из маленьких разрезов».

Шухрот Турашев госпитализирован с инфарктом. Приехал из казахстанского Шымкента. Расстояние между городами чуть больше 100 километров. Да еще и родня в Ташкенте. Поэтому, когда почувствовал себя плохо, долго не думал, куда обращаться за помощью.

Азис Эсонов, кардиолог, заведующий отделением ГУ «РСНПМЦК»:

«На фоне терапии его состояние улучшилось. Вчера была проведена коронарная ангиография, и там было обнаружено многососудистое поражение коронарного русла. И сейчас больной готовится к операции. Это будет операция аортокоронарного шунтирования».

Внедрение современных технологий и подготовка высококлассных специалистов позволили Узбекистану сделать прорыв в пренатальной медицине, эндокринологии и многих других направлениях. Качество услуг для собственных граждан растет. А вместе с ним и поток туристов, желающих поправить здоровье. В прошлом году их было уже более 30 тысяч.