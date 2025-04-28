Молодежь заинтересовалась новым опасным трендом из Сети

В Сети появился тренд на колоссальное количество шагов за день – молодежь пытается пройти 100 000 шагов и больше, но иногда это приводит к печальным последствиям.

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Несколько месяцев назад молодые россияне начали выкладывать в Сеть видеоролики, где они проходят колоссальное количество шагов в день. "Заветным" числом стало 100 000 шагов – это около 72 километров.

Однако такая физическая активность не идет на пользу. Блогерша, решившая снять трендовое видео, попала в больницу, пройдя больше половины от поставленной в Сети "нормы". Еще на 30-ой тысяче у девушки начали болеть ноги и спина, ей становилось тяжело дышать. Кроме того, в тот день в Москве (именно там блогерша устроила эту экстремальную прогулку) стояла жаркая погода, светило солнце, из-за чего у интернет-деятельницы сгорело лицо. Также она считает, что могла заработать солнечный удар.

Пройдя 50 000 шагов, девушка упала в обморок, прохожие вызвали ей скорую. Врачи оказали пострадавшей помощь и отпустили домой. Девушка рассказала, что не верит, что другим блогерам удалось "победить" этот тренд и пройти 100 000 шагов за день.

О "моде" на шаги высказался хирург-травматолог-ортопед Михаил Рязанцев. Специалист еще раз подчеркнул, что это огромная нагрузка на организм, которая может привести к "стрессовому перелому" – отеку и боли в мышцах и сухожилиях и трещинах в костях. Из-за того, что человек начинает обильно потеть, происходит нарушение электролитного обмена – а это может привести к судорогам.

Специалист также подчеркнул, что норма в 10 000 шагов в день, о которой часто говорят врачи – это просто красивая цифра, которая может подойти не всем. Человеку достаточно проходить 5 000 шагов день для поддержания тела в тонусе. Информацией делится Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.