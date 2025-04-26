Что такое «молниеносный грипп» и как его распознать

Как начинается молниеносный грипп, способный унести жизнь за считаные дни
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка умерла от последствий гриппа А, у нее выявили гипертоксическую форму. Точная причина смерти ребенка будет установлена после проведения патологоанатомического исследования, передает "Доктор Питер" со ссылкой на городской комитет по здравоохранения.
По словам инфекционистов, гипертоксическая форма гриппа встречается очень редко. И касается это типа А, который отличается тем, что протекает тяжелее других типов вируса.
В целом для любого гриппа характерны тяжелое течение и стремительное начало, уточнила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко. В некоторых случаях состояние ухудшается настолько резко, что человек потом может назвать точное время, когда заболел. Вплоть до часа.
Специалисты Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге отметили, что молниеносную форму гриппа в самом начале отличает "яркая картина". Во-первых, относительно быстро повышается температура до 39,5-40 градусов. Во-вторых, человек ощущает мышечную слабость, сильную головную боль. Иногда возникают судороги. Среди других признаков: низкое артериальное давление, интоксикация, вплоть до коматозного состояния.
В Боткинской больнице подчеркнули, что такое течение болезни может быть и у молодых здоровых людей. Специалисты назвали наиболее эффективной мерой профилактики - вакцинацию.
Елена Эсауленко также отметила, что в особой зоне риска - пожилые люди с серьезными сопутствующими заболеваниями. В этом случае болезнь может привести к серьезным последствиям буквально за считанные дни.