Что такое «молниеносный грипп» и как его распознать

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка умерла от последствий гриппа А, у нее выявили гипертоксическую форму. Точная причина смерти ребенка будет установлена после проведения патологоанатомического исследования, передает "Доктор Питер" со ссылкой на городской комитет по здравоохранения.

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По словам инфекционистов, гипертоксическая форма гриппа встречается очень редко. И касается это типа А, который отличается тем, что протекает тяжелее других типов вируса.

В целом для любого гриппа характерны тяжелое течение и стремительное начало, уточнила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко. В некоторых случаях состояние ухудшается настолько резко, что человек потом может назвать точное время, когда заболел. Вплоть до часа.

Специалисты Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге отметили, что молниеносную форму гриппа в самом начале отличает "яркая картина". Во-первых, относительно быстро повышается температура до 39,5-40 градусов. Во-вторых, человек ощущает мышечную слабость, сильную головную боль. Иногда возникают судороги. Среди других признаков: низкое артериальное давление, интоксикация, вплоть до коматозного состояния.

В Боткинской больнице подчеркнули, что такое течение болезни может быть и у молодых здоровых людей. Специалисты назвали наиболее эффективной мерой профилактики - вакцинацию.

Елена Эсауленко также отметила, что в особой зоне риска - пожилые люди с серьезными сопутствующими заболеваниями. В этом случае болезнь может привести к серьезным последствиям буквально за считанные дни.